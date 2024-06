La empresa Pedidos Ya en la ciudad realizó 6 despidos injustificados en uno de sus Market con causas inventadas y violando la Ley de Contrato de Trabajo. En ese sentido, el Sindicato de Empleados de Comercio pidió la reincorporación de los trabajadores despedidos y tomarán medidas de acción directa si no se resuelve la situación.

Dario Zunda, secretario gremial Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, sostuvo: "Lamentablemente hay 6 despidos mal efectuados, trabajadores echados con causas inventadas que nos llaman la atención el nivel de agresión hacia los empleados porque configura un despido mal hecho, 6 en este caso, y creo que se suma a la actitud de la empresa que ha tenido en otras circunstancias, ahí tenemos problemas de seguridad e higiene, hay violación de la ley de contrato de trabajo, hay situaciones de presión por parte de quienes son las autoridades de la empresa, los jefes y encargados, hacia los trabajadores.

Y agregó: "Nos llama la atención la modalidad de inventar causas para despedir trabajadores, por lo cual nosotros no vamos a aceptar esto de ninguna manera".

"Esto esta sucediendo los Market, que son los supermercados de la empresa Pedido Ya, donde hay trabajadores que pertenecen a nuestro convenio colectivo y a la actividad de comercio. Vamos a hacer una fuerte denuncia exigiendo la recuperación de los trabajadores y a incentivar las medidas de acción directa, dado que este tipo de empresa acostumbra a manejarse por las redes sociales o por mail, nosotros creemos que tienen que venir a Mar del Plata, sentarse en una mesa, conversar. En principio está todo atado a la recuperación de esos trabajadores y no hay posibilidad de conversar absolutamente nada, porque no son las forma, extorsionar a la gente despidiéndola con causa para que no reclame sus derechos, nos parece que está totalmente fuera de lugar y no lo vamos a permitir" aseguró el dirigente.

Y agregó "Nosotros pedimos la recuperación de los mismos porque fueron mal despedidos, de forma arbitraria y con causales que invocan que son básicamente una mentira. Y esto representa alrededor de un 50% de ese market. Incluso han echado a un trabajador con un hijo recién nacido" afirmaron desde el gremio mercantil.