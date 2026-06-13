La Justicia de Miami declaró culpable a Leonardo Venegas, medio hermano del futbolista Marcos Senesi, por abuso infantil e intento de secuestro de una niña de seis años, en un hecho ocurrido el 4 de julio de 2023 durante los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos en el condado de Miami-Dade.

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Según la investigación, Venegas, de 34 años y ex Youtuber conocido como Acido MC, merodeó la zona donde jugaba la menor y dos días después regresó en una camioneta Range Rover blanca. En ese momento, intentó sujetarla del brazo para llevársela cuando se encontraba sola.

La niña logró defenderse, lo mordió y escapó hacia su domicilio. De acuerdo con la fiscalía, antes de huir el acusado le propinó una cachetada. Las cámaras de seguridad del complejo captaron los movimientos del sospechoso, lo que permitió su identificación y posterior detención.

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El fiscal Jared Lorenz sostuvo durante el juicio: “Leonardo Venegas secuestró a la nena pero, por desgracia para el acusado, eligió a la niña equivocada”. El jurado deliberó durante dos horas antes de declararlo culpable por ambos delitos.

Durante el proceso, Venegas negó los cargos y calificó a la víctima de “mentirosa”. Su defensa argumentó que se encontraba en el lugar por motivos laborales como agente inmobiliario, aunque esa versión fue desestimada.

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La fiscal adjunta estatal Alejandra De Lafuente afirmó que el acusado eligió deliberadamente barrios vulnerables “donde hay niños pequeños sin supervisión para aprovecharse de ellos”. Además, remarcó que no solía frecuentar la zona donde ocurrió el hecho.

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Ahora, el tribunal deberá definir la pena. Según fuentes judiciales, Venegas enfrenta una posible condena a prisión perpetua.

Con información de Infobae

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