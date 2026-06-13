Declararon culpable al medio hermano de Marcos Senesi por intento de secuestro en Miami
El hecho ocurrió en julio de 2023 durante los festejos por la independencia de EE.UU. El jurado lo declaró culpable tras analizar videos y testimonios clave.
El hecho ocurrió en julio de 2023 durante los festejos por la independencia de EE.UU. El jurado lo declaró culpable tras analizar videos y testimonios clave.
Lo declaró a El Marplatense Zulma Sandoval, la mamá de uno de los submarinistas, después de la citación que decidió la jueza Marta Yáñez sobre el presidente Mauricio Macri y el Ministro de Defensa Oscar Aguad. "No creo que estén haciendo lo correcto", aseveró.