ARA San Juan: "No puede ser testigo alguien que podría ser imputado"

Lo declaró a El Marplatense Zulma Sandoval, la mamá de uno de los submarinistas, después de la citación que decidió la jueza Marta Yáñez sobre el presidente Mauricio Macri y el Ministro de Defensa Oscar Aguad. "No creo que estén haciendo lo correcto", aseveró.