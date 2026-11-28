En medio de los gastos que supone la utilización cotidiana del transporte público, Banco Provincia lanzó un nuevo beneficio para los usuarios de Cuenta DNI, que podrán acceder a un importante ahorro en sus traslados diarios.

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La iniciativa contempla un 50% de reintegro en viajes en colectivos y subtes, siempre que los pasajeros abonen el pasaje directamente desde la billetera digital. La promoción estará disponible todos los días hasta fin de año, incluidos los fines de semana y feriados.

En Mar del Plata, el descuento podrá aprovecharse en las unidades de transporte urbano que dispongan de lectoras compatibles con esta modalidad de pago.

El beneficio establece un tope de devolución de $8.000 por persona por mes, lo que equivale a un consumo de $16.000 en boletos para alcanzar el máximo ahorro disponible.

Para acceder a la promoción, los usuarios deberán ingresar a la aplicación, dirigirse a “Más opciones” y seleccionar “Pagar viaje con QR”. Una vez generado el código, tendrán que acercar el celular a la terminal de cobro y aguardar la confirmación de la operación.

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Cabe destacar que la reducción no se realiza de manera inmediata: el pasajero abona la totalidad del boleto y posteriormente recibe la devolución correspondiente en su cuenta bancaria.

La herramienta está disponible para dispositivos Android y iPhone. Para utilizarla es necesario contar con conexión a Internet y saldo suficiente. Además, cada código permite abonar un único pasaje y existe un límite de 50 códigos diarios.

Los usuarios también podrán consultar el historial de operaciones y sus respectivos comprobantes desde la sección “Registro de viajes” de la aplicación.

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De esta manera, la entidad bancaria incorpora una nueva alternativa para reducir los gastos de quienes utilizan el transporte público para trabajar, estudiar o realizar sus actividades habituales.