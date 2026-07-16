La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera carrera por conseguir un lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde este domingo enfrentará a España en busca de defender el título obtenido en Qatar 2022.

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De acuerdo con los valores publicados para la final, las localidades disponibles tienen los siguientes precios:

Categoría 1: desde 14.000 dólares por persona.

desde por persona. Categoría 2: alrededor de 9.000 dólares por entrada.

Además, la FIFA comercializa paquetes premium que incluyen servicios exclusivos dentro del estadio.

Entre ellos se destacan:

Single Match + Trophy Lounge: alrededor de 29.000 dólares por persona.

alrededor de por persona. Single Match + Champions Club: entre 17.000 y 19.000 dólares, según la ubicación y la disponibilidad.

Tras la clasificación de Argentina, la demanda provocó una fuerte congestión en la plataforma oficial de venta, dificultando el acceso de los usuarios interesados en adquirir localidades.

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La organización había liberado una parte de las entradas antes del inicio del Mundial y una segunda tanda tras la clasificación de España a la final. Con el duelo definitivo ya confirmado, se espera que la FIFA habilite el remanente de localidades disponibles para el público.

Las principales casas de apuestas internacionales ubican a España como favorita para quedarse con el título, aunque con una diferencia reducida respecto de la Selección argentina.

Las primeras cuotas publicadas tras las semifinales otorgan una ligera ventaja al conjunto español, mientras que el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará convertirse en el primer bicampeón del mundo desde Brasil en 1962.

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Fuente: Ambito