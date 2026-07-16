La Selección argentina disfruta del histórico triunfo sobre Inglaterra que le permitió acceder a una nueva final del Mundial 2026.

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En ese contexto, Rodrigo De Paul compartió una imagen desde el hotel de la delegación que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El mediocampista publicó una historia de Instagram en la que aparece junto a Lionel Messi, ambos relajados y compartiendo unos mates durante la mañana posterior a la clasificación.

"¡Buen día!", escribió De Paul junto a la fotografía, acompañando el mensaje con varias banderas argentinas.

La foto de Messi y De Paul tras la victoria a Inglaterra (foto: ig/rodridepaul)

La imagen refleja el buen clima que se vive dentro del plantel tras conseguir el pase a la segunda final mundialista consecutiva, con la tranquilidad del objetivo cumplido, pero también con la concentración puesta en el último desafío del torneo.

Este jueves, el equipo dirigido por Lionel Scaloni retomará los entrenamientos en Atlanta con una práctica regenerativa destinada principalmente a los futbolistas que sumaron más minutos frente a Inglaterra. El cuerpo técnico comenzará además a delinear el equipo que enfrentará a España en la final.

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Una vez finalizada la práctica, la delegación argentina viajará hacia Nueva Jersey, ciudad que albergará el partido decisivo del Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará defender el título conquistado en Qatar 2022.

Fuente: TN

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