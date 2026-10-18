La Municipalidad de General Pueyrredon continuará con los operativos gratuitos de castración de perros y gatos en distintos barrios de Mar del Plata. Del lunes 19 al viernes 23 de octubre, los quirófanos móviles estarán en la Sociedad de Fomento San Eduardo del Mar y en la Comunidad San Francisco Solano, mientras que también se realizarán jornadas de vacunación antirrábica en diferentes puntos del partido.

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Los dispositivos dependen de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal y tienen como objetivo facilitar el acceso a los servicios veterinarios, antes de las intervenciones se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

Uno de los quirófanos funcionará en la Sociedad de Fomento San Eduardo del Mar, ubicada en calle 14 entre 83 y 85. El otro estará en la Comunidad San Francisco Solano, en Río Negro 9739. En ambas sedes, la atención comenzará antes de las 8.

Las castraciones se realizarán por orden de llegada, sin turno previo, con un máximo de 15 animales por sede y un animal por persona, los requisitos para acceder al servicio y el cronograma de los operativos pueden consultarse en la página municipal de castraciones⁠. Por otra parte, la Secretaría de Salud recordó que los vecinos pueden gestionar turnos para castraciones en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, a través de la plataforma MDQ Digital.

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El sistema permite elegir una fecha disponible, descargar las recomendaciones previas y posteriores a la intervención y administrar la asistencia. Se podrá solicitar un turno por persona cada 60 días, tanto para perros como para gatos. Los turnos correspondientes a la próxima semana ya fueron asignados. La siguiente apertura de la turnera será el jueves 22 de octubre y la próxima, el jueves 5 de noviembre. En esta primera etapa se habilitarán 15 turnos diarios para esa sede.

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Además, la plataforma enviará un recordatorio por correo electrónico 48 horas antes de cada cita. En caso de no poder asistir, se solicita cancelar el turno desde el sistema con al menos 24 horas de anticipación. La gestión se realiza a través de MDQ Digital⁠, mientras que los detalles del procedimiento están disponibles en la web municipal de turnos para castraciones⁠

El servicio gratuito de vacunación antirrábica estará disponible de lunes a sábados de 8 a 13, en las sedes de Zoonosis de Hernandarias 10200 y Canesa esquina Guanahani. También se instalarán puestos en distintos barrios, el jueves 22 de octubre de 9 a 12 la vacunación se realizará en calle 30 y 453, en el barrio Utopía. El viernes 23, en el mismo horario, estará en la Sociedad de Fomento San Eduardo del Mar, en calle 14 entre 83 y 85.

A su vez, la Delegación Batán contará con el servicio de lunes a jueves de 10 a 12, en avenida Centenario y 155. La vacunación está destinada a perros y gatos mayores de tres meses y es gratuita. No se vacunará a hembras preñadas o en período de lactancia.

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Desde el área municipal recordaron que los perros deben concurrir con correa y collar, y que aquellos pertenecientes a razas consideradas potencialmente peligrosas, así como sus cruzas, deben llevar bozal. En el caso de los gatos deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, nunca sueltos ni dentro de cajas, para evitar posibles escapes.