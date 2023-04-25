2 min de lectura
Cómo hacer recetas dulces saludables
La licenciada en Nutrición Gimena Corso comparte ideas prácticas para acompañar desayunos y meriendas.
La premisa de un dulce saludable es que no sea procesado, es decir, que sea casero.
En cuánto a la preparación los especialistas recomiendan utilizar harina de avena o integral en vez de las refinadas, aceite o manteca clarificada en lugar de manteca común para reducir el aporte de grasas saturadas y edulcorante o miel en vez de azúcar.
Otra opción es endulzar con banana pisada y en el caso de utilizar cacao elegir las versiones más amargas que tienen menor aporte de azúcares.
A continuación, 4 ideas de la nutricionista Gimena Corso fáciles de hacer:
Brownie a la sartén
- Ingredientes: 1 huevo, 3 cucharadas de harina de avena, 5 cucharadas de leche, 2 cucharadas de cacao amargo, endulzante a gusto, 1 cucharadita de polvo para hornear.
- Preparación: Mezclar todos los ingredientes y licuar. Luego sumar las nueces. Agregar la mezcla en una sartén caliente y aceitada. Cocinar a fuego medio y tapado hasta que esté cocido.
Carrot cake individual
- Ingredientes: 1/3 taza de harina de a vena, 1 huevo, ½ taza de zanahoria rallada, endulzante, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharada de leche, canela a gusto.
- Procedimiento: En un recipiente mezclar todos los ingredientes hasta que queda una mezcla homogénea. Aceitar una taza con papel servilleta. Cocinar en microondas a potencia máxima durante un minuto o en horno durante diez minutos a temperatura moderada.
- Desmoldar y rellenar con una cucharada de queso crema mezclado con endulzante y gotas de jugo de naranja.
Cookies de avena, limón y coco
- Ingredientes: 1 taza de harina de avena, 1 huevo, 2 cucharadas de aceite, ralladura y jugo de un limón, ½ taza de coco rallado, 1 cucharadita de polvo para hornear, endulzante a gusto.
- Preparación: Mezclar todos los ingredientes en un bowl e integrar bien. Dejar reposar durante 20 minutos.
- Formar cookies con las manos y llevarlos a horno precalentado en asadera aceitada por 10 minutos.
Muffins de manzana
- Ingredientes: 1 taza y media de harina de avena, 2 manzanas peladas en cubitos, 1 pote de yogur natural, 2 huevos, esencia de vainilla, endulzante a gusto, 1/3 taza de aceite.
- Cómo hacerlos: Pelar las manzanas y cortarlas en cubos chicos.
- En un bowl, mezclar todos los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea.
- Colocar en molde para muffins y cocinar a horno moderado durante 15 minutos. Salen aproximadamente 15 muffins.
Este contenido no está abierto a comentarios