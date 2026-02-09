Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard encontró una relación entre el consumo moderado de café y té con cafeína y un menor riesgo de desarrollar demencia a lo largo del tiempo. El trabajo analizó datos de más de 130.000 adultos, seguidos durante un período superior a los 40 años, con el objetivo de evaluar cómo ciertos hábitos cotidianos influyen en la salud cerebral.

Según los resultados, las personas que incorporaban entre dos y tres tazas diarias de café con cafeína, o una o dos tazas de té, presentaron una menor incidencia de demencia y deterioro cognitivo en comparación con quienes consumían estas bebidas de manera ocasional o no las incluían en su dieta. En cambio, el café descafeinado no mostró efectos significativos, lo que sugiere que la cafeína podría desempeñar un rol clave.

Los científicos explicaron que la cafeína y otros compuestos presentes en el café y el té, como los polifenoles y antioxidantes, podrían contribuir a proteger las neuronas, reducir la inflamación y mejorar ciertos procesos cerebrales vinculados a la memoria y el aprendizaje. No obstante, aclararon que el estudio establece una asociación, pero no demuestra una relación directa de causa y efecto.

Además, los autores remarcaron que los beneficios observados se dieron dentro de un consumo moderado, y advirtieron que ingerir grandes cantidades de cafeína puede tener efectos adversos en otras áreas de la salud. Por ese motivo, señalaron que estos resultados deben interpretarse en el marco de un estilo de vida saludable, que incluya actividad física, buena alimentación y estimulación cognitiva.

El trabajo se suma a una creciente cantidad de investigaciones que buscan identificar factores modificables capaces de reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, una problemática en aumento a nivel mundial debido al envejecimiento de la población.

