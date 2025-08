Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Mundial contra la Hepatitis (WHA) para concientizar sobre los riesgos de esta infección viral, que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, de las cuales el 90% desconoce su condición. La fecha homenajea al profesor Baruch Blumberg, descubridor del virus de la hepatitis B y Premio Nobel.

La hepatitis viral puede presentarse en cinco formas: A, B, C, D y E. Todas afectan al hígado, pero las hepatitis B, C y D tienen mayor riesgo de volverse crónicas, derivando en cirrosis o cáncer hepático. En Europa, la OMS estima que más de 29 millones de personas viven con hepatitis B o C, sin saberlo y con riesgo de transmitirla involuntariamente.

La prevención sigue siendo la principal herramienta para combatir la enfermedad: vacunación, prácticas sexuales seguras, uso de inyecciones sin riesgo y acceso igualitario a diagnóstico y tratamiento. En este sentido, el 28 de julio también busca visibilizar la importancia de fortalecer las estrategias nacionales e internacionales para su eliminación.

Según los organismos de salud, si se mantienen los esfuerzos y se empodera a las comunidades afectadas, la hepatitis podría dejar de ser una amenaza para la salud pública para el año 2030. En Argentina, la vacuna contra la hepatitis B es gratuita y obligatoria, y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación.

