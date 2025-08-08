Dime cómo te levantas del suelo y te diré tu riesgo de muerte prematura natural o cardiovascular.

Se establece un puntaje máximo de 5 para quienes, estando en el suelo, no usan manos ni rodillas para apoyarse antes de estar erguidos, y se resta un punto por cada apoyo utilizado. El puntaje más bajo está asociado a un mayor riesgo de muerte prematura natural o por algún problema cardiovascular.

Una investigación publicada por la revista European Journal of Preventive Cardiology muestra los datos de un estudio estadístico en el que se evalúa la capacidad de una persona para acostarse sin ayuda de rodillas ni manos y luego levantarse también sin ayuda. El puntaje máximo para ambas acciones es de 10, y se descuentan puntos en función de los apoyos utilizados o si el sujeto se mostró inestable o con problemas de equilibrio al realizar las acciones. Cada disminución de un punto en la puntuación se asoció con un aumento del 33 % y 31% en el riesgo de muerte natural y cardiovascular, respectivamente.

Puede interesarte

Mejorar la actividad física es clave

Incrementar la distancia de la caminata diaria y acelerar el paso puede ayudar a reducir el riesgo de problemas cardíacos asociados con la hipertensión, según indica un estudio reciente.

En comparación con un recuento mínimo de 2300 pasos, cada 10.000 pasos adicionales se asocian con un riesgo 17% más bajo de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular, según informaron los investigadores.

“Estos hallazgos respaldan el mensaje de que cualquier cantidad de actividad física es beneficiosa, incluso por debajo del objetivo diario ampliamente recomendado de 10.000 pasos”, señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Emmanuel Stamatakis, director del Centro de Investigación de Wearables Mackenzie de la Universidad de Sídney, en Australia.