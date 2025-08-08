Probienestar

Un ejercicio sencillo que puede hacer prever riesgos de muerte prematura
Se estableció un puntaje máximo de 5 para quienes, estando en el suelo, no usan manos ni rodillas para apoyarse antes de estar erguidos.
Se estableció un puntaje máximo de 5 para quienes, estando en el suelo, no usan manos ni rodillas para apoyarse antes de estar erguidos.
La licenciada Paula García Janer explicó cómo llegar a la mejor expectativa de salud observando y mejorando la calidad de la alimentación.
Se trata de un pago extraordinario de $1.600 para las personas afiliadas, en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuían en centros de jubilados. Fernando Mogni, director ejecutivo de PAMI en Mar del Plata manifestó que "la idea es preservar la integridad de nuestros afiliados, facilit