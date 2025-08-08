Probienestar

PAMI: Comienza el pago por única vez para el reemplazo de los bolsones

Se trata de un pago extraordinario de $1.600 para las personas afiliadas, en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuían en centros de jubilados. Fernando Mogni, director ejecutivo de PAMI en Mar del Plata manifestó que "la idea es preservar la integridad de nuestros afiliados, facilit