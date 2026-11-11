Ya se encuentran abiertas las inscripciones a las diversas propuestas de las Escuelas Municipales de Formación Profesional y de los institutos de Nivel Superior: el proceso se divide en dos etapas: una instancia virtual y una presencial. El cupo solo quedará reservado de manera efectiva al completar ambos trámites.

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Para 2027, la oferta educativa de Formación Profesional comprende cursos y capacitaciones gratuitas en diversos oficios dentro de áreas administrativas y de producción, orientados a promover la formación técnica y la inserción en el mercado laboral.

Dichas propuestas, están destinadas a personas mayores de e 16 años con estudios primarios completos, que busquen incorporar conocimientos para mejorar sus competencias laborales o emprender sus propias iniciativas de manera independiente. A su vez, el objetivo principal es favorecer el desarrollo profesional mediante la preparación de trabajadores capacitados para las distintas etapas de la cadena productiva.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web: www.mardelplata.gob.ar/inscripcionFP2027 .

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Por su parte, en lo que respecta a las instituciones de Nivel Superior, la oferta se compone de:

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Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano: carreras de Tecnicatura en Actuación Teatral (3 años de duración y título de actor/actriz) y Profesorado en Teatro (4 años de duración y título docente). Ambas alternativas requieren de una Formación Básica (FOBA) de un año y se dictan en los turnos tarde y vespertino.

Escuela de Danzas Norma Fontenla: Tecnicatura y el Profesorado con orientación en Danzas Clásicas y Contemporáneas. Y también, Formación Básica sin experiencia previa (para edades de 8 a 12 años) y con nivelación ( experiencia previa a partir de los 9 años).



Y también, (para edades de 8 a 12 años) experiencia previa a partir de los 9 años). Instituto Superior de Formación Docente Almafuerte : dicta el Profesorado de Educación Primaria , con una duración de 4 años, en el turno mañana.



: dicta el , con una duración de 4 años, en el turno mañana. Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET): funciona en el turno vespertino y abrirá el ingreso para las Tecnicaturas Superiores en Alimentos, Análisis de Sistemas, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Enfermería e Instrumentación Quirúrgica.

Para realizar la preinscripción a la modalidad de Nivel Superior, las personas interesadas deben ingresar en: www.mardelplata.gob.ar/superior2027 .

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