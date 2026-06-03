El ciclo Abrazados al tango celebrará su edición otoño este sábado 6 a las 15:00 en el Museo MAR (Félix U. Camet y López de Gomara), con una jornada gratuita que incluirá una clase magistral y una práctica abierta al público. La actividad es con acceso libre y gratuito.

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La propuesta comenzará con una clase a cargo de Karo Pizzo y Adrián Vallejos, y continuará con una práctica especial de tango con tandas musicalizadas en vinilos por Marcos Meyer y Ramiro Podestá.

Pizzo es maestra, coreógrafa y bailarina, y ha desarrollado su carrera en más de 20 países. Actualmente se desempeña como directora artística del programa Abrazados al tango del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, con el que realizó festivales en 30 localidades bonaerenses durante 2023.

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