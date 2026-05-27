La Delegación Chapadmalal de la Municipalidad informó que en los últimos 30 días se repararon 120 cuadras mediante tareas de engranzado y se realizaron trabajos de mantenimiento en distintos espacios públicos de la zona sur del distrito, incluyendo limpieza de arroyos y corte de pasto en sectores estratégicos.

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La delegación, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana, abarca el área comprendida desde la calle 515 hasta el límite con Miramar.

En detalle, las intervenciones incluyeron el engranzado de 120 cuadras en frentes de los barrios San Eduardo del Mar, San Eduardo de Chapadmalal, Santa Isabel y El Marquesado, junto con tareas de limpieza en arroyos, puentes peatonales y corte de pasto en las banquinas de la ruta 11 para mejorar la visibilidad.

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Además, en un trabajo conjunto con Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), se realizó la limpieza de la diagonal 66 con el objetivo de prevenir anegamientos.

Por otra parte, se llevaron adelante tareas de mantenimiento y corte de pasto en diez hectáreas distribuidas en distintas zonas de La Paloma, Barranca Los Lobos y San Eduardo de Chapadmalal, así como en las escuelas 24 y 52, los jardines 921 y 936 y el club Costa Azul.

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Asimismo, se efectuaron trabajos de limpieza y corte de pasto en los accesos a Barranca Los Lobos, La Paloma, Santa Isabel, San Eduardo de Chapadmalal y El Marquesado, además de intervenciones en plazas como La Naturaleza, Fundadores, Milifi, Las Mariposas, Tercera y otras ubicadas en distintos barrios de la zona.