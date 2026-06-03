La implementación dependerá de la adhesión de cada provincia.

El oficialismo avanzó con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y anunció la apertura de un registro para que talleres mecánicos particulares puedan realizar las revisiones técnicas obligatorias de los vehículos.

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La medida comenzó a regir luego de que se levantara una cautelar judicial que impedía su aplicación y quedó formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Según informó la Secretaría de Transporte, el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará de manera digital, pública y gratuita. Allí podrán inscribirse talleres, concesionarias e importadores que acrediten capacidad técnica y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

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La iniciativa busca ampliar la oferta de centros de inspección y permitir que los conductores elijan dónde realizar la revisión de sus vehículos, poniendo fin al esquema que hasta ahora concentraba el servicio en plantas específicas habilitadas.

Los establecimientos que se incorporen al sistema podrán inspeccionar vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, unidades antiguas y vehículos especiales. No obstante, deberán contar con equipamiento adecuado, un director técnico responsable y cumplir con los protocolos de control vigentes.

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Además, se mantienen los plazos de revisión establecidos por la Ley de Tránsito. Los vehículos particulares 0 kilómetro deberán realizar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento, mientras que los de hasta diez años de antigüedad deberán hacerlo cada dos años. Los que superen esa antigüedad continuarán con controles anuales.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema permitirá agilizar los trámites, fomentar la competencia y brindar más opciones a los usuarios. Sin embargo, la implementación efectiva dependerá de la adhesión de cada provincia.

En ese sentido, la provincia de Buenos Aires ya adelantó que no acompañará la iniciativa, por lo que los cambios no se aplicarían en territorio bonaerense mientras no exista una decisión oficial de adherir al nuevo régimen.

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Fuente: Infobae