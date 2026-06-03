Patricia Bullrich se reunió hoy con Karina Milei en la Casa Rosada, en el marco de un encuentro de trabajo en el que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado ratificó su continuidad dentro del oficialismo, luego de haber puesto su renuncia a disposición.

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Tras el encuentro, Bullrich publicó en redes sociales una foto junto a la funcionaria y expresó: “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei”, en un mensaje que buscó despejar dudas sobre su permanencia en el espacio libertario.

Si bien el contenido de la reunión se mantuvo en reserva, fuentes parlamentarias coincidieron en señalar que el intercambio fue positivo y permitió encauzar las diferencias surgidas en los últimos días dentro del oficialismo.

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La tensión se había profundizado luego de que Bullrich manifestara su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, lo que la llevó a comunicarle al presidente Javier Milei su intención de poner la renuncia a disposición.

Sin embargo, la propia senadora relativizó el episodio al afirmar: “Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí”.

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En la Casa Rosada, en tanto, ya anticipaban que la dirigente no abandonaría el espacio. “No va a renunciar”, señalaron desde el entorno presidencial, confiando en la recomposición del vínculo con la cúpula del Gobierno.

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Las diferencias internas también habían incluido cuestionamientos de Bullrich al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le reclamó la presentación de su declaración jurada en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, lo que generó incomodidad dentro del oficialismo.

Con información de Noticias Argentinas