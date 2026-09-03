Vecinos del barrio Las Heras volvieron a poner el foco en distintas problemáticas que afectan diariamente a la zona. Entre los principales reclamos aparecen la acumulación recurrente de residuos en la vía pública, la circulación riesgosa de menores en motos y las dificultades para conseguir turnos en la salita del sector.

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Uno de los puntos señalados se encuentra en Gutenberg y la avenida Jacinto Peralta Ramos, en inmediaciones de establecimientos educativos a los que concurren numerosos chicos. Según relató Norma, vecina del barrio, a El Marplatense , allí se forman constantemente basurales a cielo abierto con residuos, restos de poda y otros elementos.

“Los vecinos hemos limpiado y también ha ido la Municipalidad a limpiar, pero siguen tirando. Se limpia hoy y a los dos días hay basura nuevamente”, explicó. En ese sector funcionan la Escuela Primaria N°74, la Secundaria N°69 y, en las cercanías, un jardín de infantes.

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La misma situación, aseguró, se repite en otros puntos del barrio, entre ellos sectores próximos a Mario Bravo, Belgrano, Segovia y Rufino Inda, además de Rufino Inda y Guillermo Morris. Allí, además de arrojar residuos, denunció que en algunas oportunidades la basura es prendida fuego.

Norma aclaró que personal municipal realiza operativos de limpieza, pero sostuvo que el problema reaparece pocos días después por personas que vuelven a arrojar desperdicios. También señaló que la acumulación termina obstruyendo las cunetas y agravando las condiciones del sector.

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Otro de los reclamos está relacionado con la circulación de motos conducidas por chicos de corta edad. Si bien aseguró que la situación disminuyó en el último tiempo, contó que todavía se observa a menores de entre 12 y 14 años circulando, en algunos casos llevando a otros chicos y realizando maniobras peligrosas como levantar la rueda delantera.

Por último, apuntó a las dificultades para acceder a turnos en el centro de salud del barrio. Según su testimonio, la atención administrativa finalizaría al mediodía, aunque otras prestaciones continuarían durante la tarde.

“Yo vengo temprano a trabajar y a las cinco menos cuarto de la mañana ya hay gente haciendo fila. Después vas a querer sacar un turno y no hay”, relató Norma.

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Los vecinos plantean así tres preocupaciones que consideran prioritarias para Las Heras: evitar que vuelvan a formarse los basurales luego de cada limpieza, reforzar los controles sobre las motos y mejorar el acceso a los turnos de atención sanitaria.