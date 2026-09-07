Vecinos del barrio Jardín expresaron su preocupación por el estado edilicio y las condiciones de seguridad en la zona, donde señalan que diversos trabajos municipales quedaron interrumpidos y sin fecha de finalización.

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Según explicaron los frentistas, hace aproximadamente un mes ingresaron maquinarias para el acondicionamiento de las arterias, dejando un acopio de granza y piedra en la intersección de Mixto y Piedrabuena. Sin embargo, las tareas no concluyeron y varias calles quedaron intransitables. A esto se le suma la acumulación de restos de poda, generados durante las tareas de despeje realizadas en marzo, que aún no fueron retirados por los camiones de recolección.

A las deficiencias en la infraestructura se añaden fallas constantes en el alumbrado público. "Las luces de las calles no funcionan todas, la mayoría de tres en una cuadra anda una sola", detalló Ayelén, vecina del barrio, en diálogo con El Marplatense.

A pesar de las múltiples denuncias y fotos enviadas a la línea de atención ciudadana 147 por parte de la comunidad, las fallas persisten.

Esta falta de visibilidad potencia una situación de inseguridad que los residentes definen como insostenible. "En cualquier horario te roban. Llamás al patrullero y llega después de 30 minutos, cuando el delincuente ya entró a tu casa, te sacó todo y está en la otra punta de Mar del Plata", lamentó la frentista.

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Ante la falta de respuestas y los lentos tiempos de llegada de las fuerzas de seguridad, los propios vecinos organizaron esquemas de alerta comunitaria para cuidarse entre sí. Incluso, en los sectores linderos al forestal, las familias optaron por cerrar los pasillos de circulación peatonal que desembocan en el bosque, al constatar que eran utilizados por los asaltantes como vía de escape rápida tras cometer los robos.

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