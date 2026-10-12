Mar del Plata tendrá seis días consecutivos sin atención bancaria presencial en noviembre, debido a la combinación del asueto por el Día del Trabajador Bancario y los feriados establecidos en el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

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La interrupción comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Trabajador Bancario, y continuará durante el sábado 7 y el domingo 8, jornadas habituales sin atención al público.

A ese período se sumará el lunes 9, declarado feriado nacional por la llegada del pontífice. Para el martes 10, el Banco Central dispuso un feriado bancario en todo el país mediante la comunicación A8487, mientras que el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, la atención presencial se retomará el jueves 12 de noviembre. Durante los días de cierre seguirán disponibles los cajeros automáticos, las aplicaciones bancarias y los servicios de banca por internet.

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Ante este calendario, quienes necesiten realizar trámites en las sucursales deberán organizar sus gestiones con anticipación.

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