El dúo Baglietto Vitale presentará su nuevo álbum Bodas de coral el 7 de noviembre en el Teatro Radio City (San Luis 1750), en el marco de una gira que celebra 35 años de trayectoria conjunta.

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El disco conmemora más de tres décadas de música, amistad y escenarios compartidos, con un repertorio que recorre canciones de amor, anécdotas y momentos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

El nombre del trabajo hace referencia a las denominadas “bodas de coral”, término que identifica los 35 años de un vínculo sostenido en el tiempo. En este caso, el concepto fue adoptado por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale para dar forma a un álbum que explora nuevas interpretaciones dentro del universo de la música romántica.

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La propuesta incluye versiones de clásicos como Penumbras, popularizada por Sandro, y Cartas amarillas, asociada a Nino Bravo, con arreglos que combinan sensibilidad y madurez artística.

El trabajo también cuenta con la participación de una banda de músicos especialmente convocados para el proyecto, consolidando una propuesta estética que conjuga refinamiento y potencia interpretativa.

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Bodas de coral estará disponible en plataformas digitales a partir de este viernes 5 y será el eje de una serie de presentaciones en vivo que celebran la vigencia de uno de los dúos más representativos de la música argentina.