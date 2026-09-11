El malestar en el barrio Jardín suma un nuevo capítulo de degradación urbana. A las denuncias por calles intransitables, luminarias fuera de servicio y la demora de los patrulleros, los vecinos agregaron ahora una alerta por la proliferación de roedores y la ocupación ilegal del espacio público en puntos neurálgicos del trazado barrial.

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El foco del reclamo se concentra sobre la calle Rufino Inda, en el tramo comprendido entre Tripulantes del Fournier y Bouchard. Según relatan los propios frentistas, en ese sector se han instalado estructuras precarias donde habitan personas con consumos problemáticos, transformando la calle pública en un punto de asentamiento improvisado a la vista de todos.

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"Acá las ratas te llevan a caballito y los piperos se hacen casitas en la calle. Estamos cansados de hacer reclamos y nadie hace nada", protestó un residente de la zona en diálogo con El Marplatense.

La situación agrava un escenario que los vecinos venían catalogando como insostenible. Con acopios de granza abandonados, restos de poda de marzo aún sin retirar y pasillos del bosque que debieron ser cerrados por las propias familias para evitar las vías de escape de los delincuentes, el barrio enfrenta un cuadro de abandono generalizado mientras exige la presencia urgente de las cuadrillas municipales y de las fuerzas de seguridad.

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