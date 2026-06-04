La empresa Obras Sanitarias Mar del Plata confirmó que continúan los trabajos de ampliación de la red de agua potable en el barrio Alfar, iniciados a comienzos de este año, con el objetivo de incorporar al servicio a unos 2000 vecinos mediante 445 nuevas conexiones domiciliarias.

Ads

Las tareas comenzaron sobre calle Racedo, entre Molise y Toscana, donde se ejecutaron tendidos de cañerías, conexiones particulares, compactación de suelo y colocación de válvulas. Actualmente, las intervenciones avanzan por calle Santa María de Oro, en el mismo tramo.

El proyecto contempla la instalación de 6500 metros de nueva cañería en un área de 30 hectáreas, distribuida en dos sectores: uno delimitado por De La Maza, Diagonal Estados Unidos y el arroyo Corrientes, y otro comprendido entre Magrassi, Región Molise, Sáenz (arroyo Corrientes) y Toscana. El plazo estimado de ejecución es de 210 días.

Ads

Puede interesarte

Desde la empresa recordaron que la primera etapa de ampliación de la red en Alfar se desarrolló entre 2016 y 2017, permitiendo brindar servicio a más de 3000 habitantes, en el marco de un esquema de expansión progresiva en el sur de la ciudad.

En paralelo, avanzan obras para la construcción de una infraestructura cloacal troncal en la zona sur, diseñada por la Gerencia Técnica de la empresa y financiada por desarrolladores privados, con una inversión cercana a los $700 millones. Actualmente, presenta frente de obra en Huilen entre Atahualpa y Bahía Thetis.

Ads

Los trabajos cloacales beneficiarán a sectores como Bosque Peralta Ramos, Jardines de Peralta Ramos y áreas aledañas, además de barrios cerrados como Senderos y Las Prunas, en un contexto de crecimiento urbano sostenido.

Puede interesarte

Respecto a Alfar, indicaron que parte del barrio cuenta con factibilidad vigente, aunque el desarrollo de redes domiciliarias debe ser financiado por los vecinos, conforme a lo establecido por la normativa vigente. Desde la empresa señalaron que este esquema permite avanzar con obras de infraestructura en un contexto de restricciones presupuestarias y destacaron que continúan las reuniones informativas con vecinos y entidades fomentistas.