Avanza la ampliación de la red de agua en Alfar que beneficiará a 2000 vecinos
La obra contempla 6500 metros de cañerías y un plazo de 210 días. También avanza una infraestructura cloacal troncal en la zona sur con financiamiento privado.
La obra contempla 6500 metros de cañerías y un plazo de 210 días. También avanza una infraestructura cloacal troncal en la zona sur con financiamiento privado.
Ocurrió luego de que se rompiera una cañería en avenida Colón y Santa Fe. Recomiendan a los vecinos que hagan un uso eficiente del servicio.
En la mañana de este lunes se logró reparar una cañería de impulsión de la red de agua en la esquina de Cataluña, que había generado inundaciones en algunas esquinas hasta la calle Storni. También se destaparon bocas de tormenta en la zona.