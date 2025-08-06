Obra Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informó que continúan las tareas de reparación de la cañería de impulsión de la red de agua en la intersección de avenida Colón y Santa Fe, por lo que recomiendan a los vecinos que hagan un uso eficiente del suministro para garantizar el servicio en la zona.

Los trabajos buscan restablecer el servicio de manera eficiente y garantizar el suministro en la zona afectada, por lo que la recomendación a los vecinos tiene como fin que cuiden las reservas almacenadas en sus tanques domiciliarios durante el período de reparación.

Se destacó además que para consultas o mayor información, los usuarios pueden comunicarse al número de atención al cliente 0810-666-2424.

Carlos Katz, presidente de OSSE, había confirmado a El Marplatense que la cañería dañada forma parte del circuito que abastece a gran parte del centro de la ciudad. “Se trata de una rotura en una impulsión de 800 mm, una de las principales que abastece al centro. A las 10:00 de la noche recibimos el aviso y se procedió a vallar todo el sector y a bajar las presiones para reducir posibles daños”.

Desde la madrugada, cuadrillas de Obras Sanitarias trabajan en el lugar para acceder al tramo afectado y reemplazar la sección dañada del conducto. “Hay que descubrir la zona, llegar a la cañería y reemplazar el tramo roto. Por eso, puede haber baja presión en varios sectores del centro”, adelantó Katz.

El corte momentáneo del suministro de agua fue necesario para realizar la intervención de forma segura. Desde OSSE informaron que el servicio podría verse afectado durante gran parte del miércoles, mientras se desarrollan las tareas de reparación.