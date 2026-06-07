A diez días del debut mundialista ante Argelia, Lionel Scaloni aprovechó el amistoso para probar variantes, administrar cargas físicas y observar nuevos nombres. La victoria dejó buenas sensaciones, aunque estuvo marcada por la preocupación por la lesión de Leonardo Balerdi, quien quedó descartado para la Copa del Mundo.

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La Albiceleste se impuso con autoridad en el Kyle Field de College Station, Texas, en un partido que dominó desde el inicio. Lautaro Martínez abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo mediante un penal y Giuliano Simeone amplió la ventaja en el complemento para sellar el 2 a 0 definitivo.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió como banco de pruebas para Lionel Scaloni, que presentó una formación alternativa y realizó numerosas modificaciones durante el segundo tiempo. Entre ellas se destacó el debut con la Selección mayor de Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

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Uno de los aspectos más llamativos de la noche fue la decisión del entrenador de no darle minutos a Lionel Messi. El capitán integró el banco de suplentes, participó de la entrada en calor y permaneció junto al plantel durante todo el encuentro, aunque finalmente no ingresó al campo de juego.

Tras el partido, Scaloni destacó el rendimiento colectivo y remarcó la importancia de comenzar a adaptarse a las condiciones que encontrarán durante la Copa del Mundo. Los jugadores también hicieron referencia a las altas temperaturas y a las características de los estadios estadounidenses, factores que serán determinantes en el torneo.

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La nota negativa de la jornada sigue siendo la lesión de Leonardo Balerdi. El defensor sufrió una molestia muscular durante la preparación y quedó desafectado de la lista mundialista, por lo que el cuerpo técnico analiza posibles reemplazantes de cara al inicio de la competencia.

Argentina tendrá una última prueba el próximo martes frente a Islandia en Alabama. Luego, el seleccionado se enfocará en el estreno mundialista ante Argelia, programado para el 16 de junio, en busca de comenzar con el pie derecho la defensa del título.

Fuente: TN