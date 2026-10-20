El mercado de alquileres en Mar del Plata mantiene una fuerte concentración de la demanda en las zonas céntricas, a pesar de las dificultades económicas que enfrentan numerosos inquilinos. A diferencia de lo que ocurre en otras grandes ciudades, no se registra un traslado generalizado hacia barrios más alejados en busca de precios más accesibles.

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Así lo explicó la vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Verónica Berasueta, quien señaló que el microcentro, el macrocentro y Chauvín continúan entre los sectores más solicitados para alquilar una vivienda.

“La oferta céntrica es muy amplia y variada, por lo que permite encontrar diferentes valores sin necesidad de alejarse”, sostuvo la especialista.

¿Qué barrios concentran la mayor demanda?

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El microcentro y el macrocentro mantienen una importante oferta de departamentos, con propiedades de diferentes características y valores. A estas zonas se suma Chauvín, mientras que Playa Grande conserva una demanda particular por su ubicación y las características de sus inmuebles.

En el caso de las casas, las búsquedas también se distribuyen entre Constitución, Punta Mogotes y Chauvín, mientras que Los Troncos se destaca por concentrar viviendas de mayor categoría.

Berasueta aclaró que vivir lejos del centro no garantiza necesariamente pagar menos alquiler, ya que el precio depende de la superficie, el estado de conservación, las comodidades y los gastos asociados a cada propiedad.

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“Un PH en Pompeya puede costar más que un departamento céntrico”, ejemplificó.

Algunos inquilinos dejan de alquilar por dificultades económicas

Aunque no se observa una mudanza masiva hacia barrios periféricos, desde el Colegio de Martilleros identificaron situaciones de personas que ya no pueden afrontar el costo de una vivienda alquilada.

Entre los casos mencionados aparecen inquilinos que deciden regresar a la casa de familiares y estudiantes que vuelven a sus ciudades de origen para reducir gastos. Según Berasueta, estas situaciones se presentan con mayor frecuencia que durante el año pasado, aunque todavía no constituyen una tendencia generalizada.

La seguridad, la cercanía al trabajo y el acceso a instituciones educativas siguen siendo factores determinantes al momento de elegir dónde vivir.

El alquiler no es el único gasto que influye en la elección

El valor mensual de una propiedad no representa necesariamente el costo total de vivir en ella. Las expensas, los servicios, el transporte y los tiempos de traslado pueden modificar considerablemente el presupuesto de los inquilinos.

En algunos casos, alquilar un departamento céntrico puede resultar más conveniente que mudarse a una zona alejada, especialmente cuando permite desplazarse caminando hacia el trabajo, la universidad o los comercios. Por este motivo, no existe un porcentaje de ahorro fijo por trasladarse hacia barrios periféricos.

Un mercado con características propias

Desde el sector inmobiliario remarcaron que Mar del Plata presenta diferencias respecto de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente por la extensión de su área central y la presencia de distintos corredores comerciales y residenciales.

Barrios como Punta Mogotes cuentan con un predominio de casas, mientras que los edificios se concentran especialmente sobre la costa. Las zonas céntricas continúan liderando la demanda de departamentos, mientras que los demás barrios mantienen su atractivo según el tipo de propiedad y las necesidades de cada inquilino.