La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) puso en marcha una campaña nacional para denunciar la situación económica que atraviesa el sector, una problemática que también genera preocupación en el entramado comercial y productivo de Mar del Plata.

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Bajo la consigna “Este comercio/Pyme no soporta el modelo económico”, la organización comenzó a promover la colocación de carteles en las vidrieras de negocios de distintas ciudades del país, con el objetivo de visibilizar las dificultades que enfrentan comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas.

La iniciativa, anunciada este 19 de octubre, busca poner en discusión las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno nacional sobre las actividades productivas y comerciales.

Según expresó APYME en un comunicado, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta mediados de 2026 cerraron más de 30.000 pequeñas y medianas empresas en Argentina, una cifra que, de acuerdo con la entidad, representa un promedio de 33 cierres diarios.

Caída de ventas, tarifas y endeudamiento: las principales preocupaciones

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Entre los factores que afectan al sector, la organización señaló la disminución del consumo interno, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades para acceder al crédito.

De acuerdo con los datos difundidos por APYME, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas acumularon una caída cercana al 13% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

A este escenario se suman los incrementos en las tarifas de servicios públicos, los alquileres comerciales y los costos de producción, que representan una presión adicional para los establecimientos de menor tamaño.

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La entidad también cuestionó el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo, al considerar que la competencia con productos extranjeros perjudica a distintos sectores de la producción y comercialización nacional.

Otro de los puntos destacados fue el aumento de los cheques rechazados y de las empresas con dificultades para cumplir sus obligaciones financieras. Según el comunicado, la cantidad de unidades empresariales en situación de mora registró un incremento interanual del 53% en septiembre.

Advierten por el aumento de embargos a pequeñas empresas

APYME también manifestó su preocupación por el crecimiento de los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según las cifras presentadas por la organización, entre enero y agosto de 2026 se registraron 135.744 embargos sobre personas jurídicas, lo que representa un aumento del 52% respecto del mismo período de 2025.

Del total, 113.116 medidas habrían recaído sobre microempresas, que concentraron más del 80% de los procedimientos informados.

Para la entidad, este escenario profundiza las dificultades financieras de los pequeños establecimientos y compromete la continuidad de distintas actividades económicas.

Una campaña que busca visibilizar la situación del comercio

En una ciudad como Mar del Plata, donde el comercio, los servicios y las pequeñas unidades productivas forman parte importante de la actividad económica, el reclamo pone el foco en los desafíos que enfrenta el sector para sostener sus negocios.

Desde APYME adelantaron que continuarán desarrollando acciones de visibilización en distintas localidades del país, con la incorporación de comercios y empresas de diversos rubros.

Además, la organización reclamó medidas económicas de emergencia para las pymes y cambios en las políticas nacionales que permitan recuperar el consumo, fortalecer la producción y sostener el empleo.

La campaña busca instalar una advertencia sobre el presente del sector: las pequeñas y medianas empresas denuncian que el actual escenario económico pone en riesgo su continuidad.