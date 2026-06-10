El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la ley de "inocencia fiscal", una decisión que se conoce mientras el funcionario ultima detalles de la declaración jurada patrimonial que presentará en los próximos días.

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La adhesión al sistema, confirmada por registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), generó especulaciones sobre una eventual regularización de activos no declarados. Sin embargo, desde el entorno del funcionario negaron esa posibilidad y aseguraron que no habrá blanqueo de dólares ni exteriorización de fondos ocultos.

Según explicaron fuentes cercanas a Adorni, el objetivo es simplificar el trámite de presentación de Ganancias mediante un esquema en el que el organismo fiscal confecciona de manera anticipada la declaración jurada con la información disponible.

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La decisión llega en un contexto complejo para el jefe de Gabinete, que enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita aguardan informes contables destinados a determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado.

En paralelo, Adorni prepara la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, un documento clave para intentar despejar las dudas sobre la evolución de su patrimonio.

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La pesquisa judicial también analiza operaciones inmobiliarias, movimientos financieros y activos vinculados a criptomonedas, además de otra causa relacionada con un viaje a Punta del Este realizado junto a su familia en un avión privado financiado por terceros, cuyo costo el funcionario asegura haber abonado.

Fuente: Infobae

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