La doble función en Mar del Plata confirma el fuerte vínculo del artista con el público marplatense y el gran presente que atraviesa, consolidado como una de las voces más convocantes de la música argentina.

Ads

Esta gira repasa las distintas etapas de su carrera desde sus inicios. Se espera un repertorio que combine clásicos de su discografía con sus lanzamientos más recientes, en un formato pensado para celebrar sus tres décadas sobre el escenario.

Con dos noches consecutivas a sala llena, el Teatro Tronador BNA se prepara para recibir al artista en un show que promete emoción, recorrido musical y una conexión especial con el público.

Ads

Ads