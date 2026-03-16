Las presentaciones forman parte de la gira con la que el artista celebra tres décadas de trayectoria en la música. El espectáculo propone un recorrido por las distintas etapas de su carrera, con un repertorio que incluye algunos de sus mayores éxitos y canciones que marcaron su vínculo con el público a lo largo de los años.

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La llegada del cantante a la ciudad genera gran expectativa en el público ya que se trata de una de las figuras más convocantes de la escena nacional musical.

El show en el Teatro Tronador BNA será una oportunidad para que el público vuelva a encontrarse con uno de los artistas más destacados del país, en un concierto que promete repasar su historia musical y celebrar su conexión con varias generaciones de oyentes.

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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.

Con este nuevo paso de su gira aniversario, Abel Pintos continúa recorriendo distintos escenarios del país, consolidando una carrera que lo posiciona como una de las voces más reconocidas de la música argentina contemporánea

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