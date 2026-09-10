La situación financiera de Minella Stadium, la empresa que tiene a su cargo la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas, suma ahora un nuevo frente judicial. Una gráfica que realizó trabajos de cartelería para los escenarios deportivos presentó una denuncia civil y reclama el pago de casi $30 millones, por incumplimiento contractual.

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El planteo fue llevado a la Fiscalía N° 10 encabezada por David Bruna, pero la causa es llevada por el doctor Luis Ferreyra de la misma dependencia judicial y apunta contra la empresa concesionaria y dos personas que, de acuerdo con la presentación, se identificaron como responsables de las áreas de operaciones y finanzas de la firma.

El conflicto se originó a partir de una relación comercial iniciada a fines de 2025, cuando la gráfica fue convocada para convertirse en proveedora de cartelería, impresiones y señalética para el Minella y el Polideportivo. Los trabajos incluían elementos destinados tanto a los espectáculos como a la orientación y seguridad dentro y fuera de los establecimientos.

Según la denuncia, por las tareas realizadas se emitieron facturas por 40 millones de pesos La concesionaria habría abonado apenas 10 millones, dejando pendiente una suma cercana a los 29 millones, además de los intereses correspondientes.

El proveedor sostiene que el caso no debería ser considerado simplemente como una deuda derivada de un contrato. En su presentación plantea que podría haber existido una maniobra destinada a generar una imagen de solvencia frente a proveedores para obtener bienes y servicios, pese a las dificultades económicas que atravesaría la empresa.

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A partir de ese planteo, solicitó que la Justicia investigue la situación financiera y comercial de Minella Stadium y requirió distintas medidas de prueba.

Entre ellas, pidió inspeccionar los estadios para verificar los trabajos de cartelería realizados, además de relevar información bancaria de la concesionaria. También solicitó allanamientos en dos domicilios vinculados a la empresa en la Ciudad de Buenos Aires para buscar documentación contable y comercial.

La denuncia se incorpora así a una serie de situaciones que en los últimos meses pusieron bajo la lupa la capacidad de Minella Stadium para afrontar sus compromisos.

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Otro dato que vuelve a poner el foco en las cuentas

El reclamo de la gráfica aparece luego de que se conociera que la empresa acumuló 14 cheques rechazados por más de $221 millones entre junio y julio, de acuerdo con los registros del Banco Central. Los valores habían sido rechazados por falta de fondos y, al momento de la consulta, no figuraban como regularizados.

A esto se sumó recientemente la interrupción del suministro eléctrico en el Estadio Minella y el Polideportivo, un episodio que profundizó los interrogantes sobre la situación de la concesión.