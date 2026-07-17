Bajo el lema institucional Hoy no podemos perder la memoria, una multitud se concentró esta mañana frente a la sede de la AMIA en Pasteur 633 (Ciudad de Buenos Aires), donde se realizó el acto central -adelantado por el Shabat- para conmemorar los 32 años del atentado de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, con la participación de autoridades, familiares y representantes internacionales.

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Como cada año, la ceremonia comenzó a las 09:53 con el sonido de una sirena que marcó el momento exacto de la explosión del coche bomba. El homenaje continuó con un minuto de silencio que volvió a poner en primer plano el reclamo de justicia por un crimen de lesa humanidad que permanece impune.

La conducción del acto estuvo a cargo del actor Martín Seefeld, quien abrió la jornada con una semblanza dedicada a su “hermano de la vida”, Fabián Schalit, una de las víctimas fatales cuyos restos fueron hallados entre los escombros días después del ataque.

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El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, brindó un discurso de fuerte tono crítico, en el que cuestionó la falta de avances judiciales y sostuvo que 32 años de impunidad resultan incompatibles con una República democrática. En ese sentido, apuntó contra el Estado argentino por no haber logrado esclarecer uno de los atentados más graves de la historia nacional.

El acto tuvo una marcada presencia política e institucional. En primera fila se ubicó el presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Salud, Mario Lugones. También participaron el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; y el titular de la Agencia Judía para Israel, Doron Almog, junto a delegaciones extranjeras.

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Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por los familiares de las víctimas, quienes encendieron velas, colocaron ofrendas florales y leyeron los 85 nombres de las personas fallecidas. Brindaron testimonios Alberto Abadi, Andrés Said, María de los Ángeles Ramírez y Malena Aguilera, quienes recordaron el dolor persistente y la ausencia de justicia.

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La ceremonia continuó con una oración a cargo del rabino Eliahu Hamra, seguida por la proyección de un video en memoria de los familiares fallecidos sin ver condenas en la causa. El cierre artístico estuvo a cargo del cantautor Gonzalo Sarfatti, quien interpretó 9:53, una pieza compuesta especialmente para mantener vigente el reclamo colectivo.

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