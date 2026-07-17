La expectativa por la definición del Mundial 2026 provocó una fuerte demanda de pasajes hacia Estados Unidos. Luego de que se agotaran rápidamente las dos primeras operaciones incorporadas para el partido decisivo, Aerolíneas Argentinas anunció una tercera salida con destino al aeropuerto John F. Kennedy.

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El nuevo servicio despegará el sábado 18 de julio a las 22 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los boletos ya pueden adquirirse mediante los canales oficiales de la empresa y las agencias asociadas, con valores que parten desde los 2.200 dólares más impuestos para el tramo de ida.

La programación extraordinaria había comenzado con una salida prevista para este viernes a las 21.30 y otra para el sábado a las 9. Ambas completaron todos sus asientos en menos de 12 horas, lo que llevó a la compañía a reforzar nuevamente la oferta. Las tres operaciones se realizan con aviones Airbus A330.

El movimiento de pasajeros también se observa en la ruta habitual hacia Miami. La aerolínea informó que las dos frecuencias diarias alcanzaron una ocupación del 100% durante las jornadas previas al encuentro. Para este sábado, las partidas están programadas a las 8 y a las 22.45.

La empresa ya había adaptado su cronograma durante las distintas etapas del torneo, incorporando capacidad y nuevos servicios hacia las ciudades en las que jugó la Selección argentina.

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