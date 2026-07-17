Aerolíneas Argentinas implementará beneficios para las empresas nacionales que viajen al exterior con el objetivo de promocionar sus productos y servicios. La medida forma parte de una alianza con PromArgentina orientada a facilitar la participación del sector exportador en actividades comerciales internacionales.

Ads

El programa contemplará condiciones corporativas y descuentos en pasajes para representantes de compañías que asistan a ferias, misiones comerciales, rondas de negocios y otros encuentros destinados a abrir o consolidar mercados. También habrá rebajas en el transporte de cargas, especialmente para las firmas que necesiten trasladar muestras, materiales o productos.

El acuerdo busca disminuir las barreras económicas y logísticas que dificultan la presencia de empresas argentinas en el exterior, principalmente de pequeñas y medianas compañías. Estos encuentros permiten establecer contactos con compradores, distribuidores e inversores, además de conocer tendencias y detectar nuevas oportunidades de exportación.

Durante 2025, PromArgentina participó en 108 ferias internacionales, un 80% más que el año anterior. Esas actividades permitieron que representantes de más de 1.500 empresas argentinas presentaran su oferta en mercados como Estados Unidos, China, Francia, Alemania, España, Canadá, Japón, Emiratos Árabes Unidos, México y Brasil.

Entre los sectores con mayor presencia en este tipo de convocatorias se encuentran alimentos y bebidas, tecnología, economía del conocimiento, maquinaria, industria farmacéutica y servicios profesionales. La reducción de los costos de traslado apunta a ampliar la participación empresarial y fortalecer la inserción de productos argentinos en nuevos destinos.

Ads

Puede interesarte

Ads