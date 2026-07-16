Luego de la histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, el Gobierno comenzó a diseñar el despliegue de seguridad para recibir al equipo después del partido del domingo ante España. La organización está a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en coordinación con la administración porteña y bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró que el distrito está preparado para recibir a los futbolistas y sostuvo que el plantel merece un festejo más allá del resultado que obtenga en la definición del torneo. No obstante, aclaró que la realización del evento dependerá principalmente de la decisión de los jugadores y de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde la gestión porteña consideran que una convocatoria de estas características podría superar los dispositivos habituales y permanecen a la espera de conocer las posibles ubicaciones y recorridos. A partir de esas definiciones se establecerán los cortes de tránsito, vallados, controles y la cantidad de efectivos que participarán del operativo.

También se analiza la posibilidad de que los campeones del mundo visiten la Casa Rosada. Javier Milei todavía no formalizó la invitación, pero manifestó que el edificio estará disponible si los jugadores aceptan concurrir, sin la presencia de funcionarios ni empleados. Además, afirmó que no pretende participar de una fotografía institucional con el plantel.

En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autorizó a Casa Militar a preparar un protocolo especial de seguridad para Balcarce 50 ante una eventual celebración en el Palacio de Gobierno.

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Pese a los preparativos iniciales, en la Casa Rosada predomina la cautela y varios funcionarios evitan avanzar demasiado antes de la final por una cuestión de “cábala”. Desde el Gobierno señalaron que planificar anticipadamente podría resultar contraproducente y remarcaron que los propios jugadores tampoco quieren hablar de festejos hasta después del encuentro del domingo.

Desde la AFA, en tanto, indicaron que todavía no existe una organización definida. Aunque reconocieron que hubo contactos preliminares con el Poder Ejecutivo, prefieren no brindar detalles ni tomar decisiones hasta que concluya el Mundial.

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