Un nuevo episodio de tensión sacudió al oficialismo luego de que se conociera un fuerte intercambio por WhatsApp entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, a raíz de la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta.

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Según trascendió, la discusión comenzó cuando Villarruel planteó la posibilidad de postergar el debate, argumentando el clima de festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial. Bullrich rechazó esa idea y defendió la realización de la sesión, en la que el oficialismo impulsa el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Con el correr de la conversación, el intercambio pasó del ámbito organizativo a un fuerte debate político. Villarruel cuestionó el proyecto, especialmente el capítulo referido al régimen de tierras rurales, al sostener que implicaba "vender el país" y poner en riesgo la integridad territorial. También criticó la situación económica y acusó al Gobierno de estar desconectado de la realidad.

Bullrich, por su parte, defendió la iniciativa al asegurar que busca impulsar el desarrollo del país y negó que implique la venta de tierras. En uno de los momentos de mayor tensión, le sugirió a la vicepresidenta que, si no compartía el rumbo del Gobierno, presentara su renuncia.

La conversación terminó con fuertes acusaciones personales entre ambas dirigentes. Villarruel cuestionó el rol de Bullrich dentro del oficialismo y la calificó de integrante de "la casta", mientras que la ministra respondió con críticas a la actitud de la vicepresidenta. La filtración de los mensajes volvió a dejar en evidencia las diferencias internas que atraviesan la relación entre Villarruel y el Gobierno de Javier Milei.

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