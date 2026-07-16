El capitán abrazó al entrenador apenas terminó el partido y le dedicó una frase que reflejó la magnitud de lo conseguido.

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Según trascendió, Messi le susurró al oído: “Estamos porque nos lo merecemos. Somos historia pura, la con... de tu madre”, en una escena que resumió la emoción del plantel tras sellar el triunfo por 2-1 en Atlanta.

El gesto fue una de las imágenes más representativas de una noche inolvidable para la Albiceleste, que dio vuelta el resultado en los minutos finales y se metió en su segunda final mundialista consecutiva.

Luego del encuentro, el entrenador argentino destacó la entrega de sus dirigidos y aseguró que el equipo irá en busca de un nuevo título.

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“Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”, afirmó Scaloni, antes de elogiar a sus futbolistas: “Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final”.

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Visiblemente emocionado, agregó: “Me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos es imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan”.

El técnico campeón del mundo también dejó un mensaje para los hinchas: “Después de esto, vamos a ir a ganar la final, pero ¿qué más tiene que hacer este equipo? Que lo disfruten, que agradezcan a los jugadores porque este grupo es difícil de explicar con palabras. Se me quiebra la voz”.

La final ante España

Scaloni también comenzó a palpitar el duelo decisivo frente a España, rival de la Argentina en la final del Mundial.

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“España es un gran equipo. Para mí fue un justo ganador de su semifinal. Ya lo tenemos analizado, han cambiado algunas cosas, pero sigue siendo un gran equipo y todos saben cómo juega”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que la Selección está preparada para afrontar el desafío: “Estamos preparados para afrontarlo. Va a ser un partido para que la gente lo disfrute”.

Fuente: TN