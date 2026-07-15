La aerolínea low cost Flybondi retomó de manera paulatina sus operaciones luego de casi dos semanas de parálisis total, tras el desembarco del holding estadounidense COC Global Enterprise, que denunció irregularidades financieras en la gestión anterior y avanzó con una reestructuración interna.

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El conflicto se desató cuando los nuevos accionistas asumieron el control y realizaron una auditoría integral (Due Diligence), en la que detectaron inconsistencias críticas en el manejo de la compañía. Según un comunicado oficial, el plan de negocios previo se sostenía sobre “información falsa” y una “estrategia plagada de irregularidades de tinte fraudulento”. La situación derivó en el desplazamiento del CEO, parte del directorio y el anuncio de acciones legales contra el exvicepresidente.

En su primera jornada de reactivación, la empresa operó bajo un esquema de emergencia, con diez vuelos realizados mediante sólo dos aeronaves activas. El plan de normalización contempla la incorporación progresiva de seis aviones adicionales para alcanzar una flota operativa de ocho unidades en el corto plazo.

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No obstante, la compañía enfrenta un escenario complejo en términos comerciales. Las cancelaciones masivas registradas durante el período de crisis afectaron la confianza del público, lo que se traduce en bajos niveles de ocupación en esta etapa inicial de retorno.

Para sostener la recuperación, el nuevo grupo inversor anunció una inyección de 70 millones de dólares y la incorporación de Esteban Tossutti como asesor estratégico. La nueva conducción apunta a integrar las operaciones aéreas con la estructura logística del holding, que incluye empresas como Oca y Flecha Log, con presencia en 20 países, una flota terrestre de 11.500 vehículos y más de 30 aeronaves.

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Con este rediseño, Flybondi busca estabilizar su funcionamiento, reconstruir su reputación en el mercado y avanzar hacia un modelo operativo apoyado en la infraestructura global del grupo inversor.

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