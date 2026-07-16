El mandatario explicó que mantener esa rutina responde a una cábala. "De ninguna manera, voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día, es una cábala", afirmó en declaraciones a Radio El Observador.

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Milei también se refirió a la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que exhibieron los jugadores de la Selección tras la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

El Presidente consideró que la reacción del plantel fue producto de la emoción del momento. "Lo de los jugadores es entendible, les gana la emoción, lo hacen, y eso probablemente los lleve a que se discuta una sanción económica", sostuvo.

En ese sentido, diferenció el gesto de los futbolistas de la política exterior del Estado argentino. "Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia", afirmó, y estimó que, en caso de existir una sanción por parte de la FIFA, "en el peor de los casos la Argentina sufrirá una sanción económica de 30 mil dólares", sin mayores consecuencias.

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Milei remarcó que el reclamo de soberanía forma parte del sentir de la sociedad argentina y respaldó el derecho de los jugadores a expresarse.

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"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos. Es perfectamente válido y lícito que los jugadores se quieran expresar y lo hagan", señaló.

No obstante, pidió evitar interpretaciones políticas del episodio. "Eso tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones. Es un partido de fútbol. Así lo entendieron el director técnico y los veteranos", expresó.

El Presidente reiteró además la postura de su gobierno respecto del reclamo por las Islas Malvinas. "Efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático, con inteligencia en el accionar", afirmó.

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Finalmente, destacó la estrategia diplomática impulsada por el Ejecutivo en el último tiempo. "Tuvimos avances enormes en la temática con Gerardo Werthein y con Pablo Quirno, con los acercamientos a Estados Unidos. Eso permitió que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros. Eso está en otro carril y hay que manejarlo inteligentemente", concluyó.

Fuente: TN