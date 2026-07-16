Este jueves el Senado de la Nación debatirá el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas prioritarias para el Gobierno de Javier Milei. La sesión estará atravesada por negociaciones de último momento, modificaciones al texto original y la incertidumbre sobre si el oficialismo conseguirá los votos necesarios para darle media sanción.

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La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, busca introducir cambios en el régimen de expropiaciones, agilizar los desalojos, modificar aspectos de la Ley de Manejo del Fuego y establecer nuevas reglas para la compra de tierras rurales por parte de Estados y empresas extranjeras.

Sin embargo, el proyecto llega al recinto tras un extenso proceso de negociación. Durante su tratamiento en comisión sufrió numerosas modificaciones y fue objeto de intensas discusiones entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición, lo que derivó en un texto muy diferente al presentado originalmente.

Entre los puntos centrales de la iniciativa figura la ampliación del plazo para ejecutar desalojos, que pasaría de cinco a veinte días, además de cambios en la normativa sobre expropiaciones.

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Uno de los capítulos más debatidos es el referido a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El texto establece que los Estados extranjeros no podrán comprar este tipo de inmuebles en el país y que las empresas con participación estatal extranjera solo podrán hacerlo con autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia donde se encuentre el terreno.

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Asimismo, el proyecto elimina algunos artículos que habían generado fuertes cuestionamientos durante el debate legislativo, entre ellos los vinculados al denominado "silencio administrativo" y otros puntos relacionados con barrios populares que fueron retirados para facilitar el consenso.

En caso de obtener media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde volverá a abrirse el debate sobre una iniciativa que se convirtió en uno de los ejes legislativos del Gobierno nacional.

Fuente: Infobae

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