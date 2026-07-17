El Senado de la Nación volvió a aplazar el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo no lograra reunir los apoyos necesarios para avanzar con una de las iniciativas que considera prioritarias dentro de su agenda legislativa.

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La decisión se tomó durante la sesión de este jueves, cuando, pese a haber conseguido el quórum para iniciar el debate, La Libertad Avanza optó por solicitar un cuarto intermedio ante la falta de acuerdos con bloques dialoguistas y parte de la oposición. El principal punto de conflicto continúa siendo el capítulo vinculado al régimen de tierras y la posibilidad de habilitar la compra de propiedades por parte de personas y capitales extranjeros, un aspecto que genera fuertes diferencias entre los senadores.



El proyecto busca reforzar la protección del derecho de propiedad y modificar distintos aspectos de la legislación vigente. Sin embargo, algunos sectores reclaman cambios en artículos considerados sensibles antes de acompañar la iniciativa, mientras que otros cuestionan el alcance de la reforma y advierten sobre sus posibles consecuencias.



Desde el oficialismo reconocieron que aún no están garantizados los votos necesarios para aprobar la ley y, ante ese escenario, resolvieron evitar una derrota parlamentaria. La estrategia apunta a continuar las negociaciones durante el receso legislativo con el objetivo de arribar a un consenso que permita destrabar el tratamiento cuando el Senado retome su actividad.

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