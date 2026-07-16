El costo de sostener la crianza de un niño de entre 6 y 12 años alcanzó los $678.308 en junio, el valor más elevado entre las cuatro franjas de edad relevadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El cálculo comprende a chicos de hasta 12 años y se actualiza mensualmente.

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Para los menores de un año, el monto fue de $529.539, mientras que en el grupo de 1 a 3 años ascendió a $630.926. En el caso de los niños de 4 y 5 años, la suma necesaria se ubicó en $539.612.

La medición se compone de dos partes. Para un bebé menor de un año se calcularon $173.468 en bienes y servicios y $356.071 por tareas de cuidado. Entre 1 y 3 años, esos conceptos representaron $223.988 y $406.938, respectivamente. Para la franja de 4 y 5 años fueron $285.275 y $254.337, mientras que entre los 6 y los 12 años alcanzaron los $353.885 y $324.423.

En comparación con mayo, los montos aumentaron entre 1,7% y 1,9%, según el rango etario. Frente a junio de 2025, las subas fueron cercanas al 29% para los menores de cuatro años y superaron el 31% en los dos grupos de mayor edad.

Para definir el componente de consumo, el organismo utiliza como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, indumentaria, transporte, educación, salud y vivienda. En tanto, las horas requeridas para el cuidado se valorizan de acuerdo con la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de trabajo en casas particulares.

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