La conmemoración oficial por el 32° aniversario del atentado a la AMIA se realizará mañana a las 09:45 en la sede de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, con la presencia del presidente Javier Milei, debido a que el acto fue adelantado por la coincidencia del 18 de julio con el Shabat.

Ads

La decisión de modificar la fecha fue adoptada de manera conjunta por la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, en respeto al día sagrado de descanso para la comunidad judía.

El acto contará con un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del edificio reconstruido de la mutual, donde se desarrollará una ceremonia cargada de simbolismo, memoria y reclamo de justicia.

Puede interesarte

Como cada año, el momento central se vivirá a las 09:53, cuando una sirena marcará el instante exacto en que el coche bomba explotó en 1994, provocando la muerte de 85 personas y dejando más de 300 heridos. Ese sonido volverá a interpelar a la sociedad argentina a más de tres décadas de un atentado que aún permanece impune.

A 32 años del ataque, el reclamo por verdad y justicia continúa vigente. La causa judicial sigue sin condenados efectivos cumpliendo prisión, lo que mantiene activo el pedido histórico de los familiares de las víctimas y de amplios sectores de la sociedad.

Ads

En la antesala del acto, el presidente Milei se refirió al significado de la fecha y destacó el vínculo entre la Argentina y la comunidad judía, a la que definió como la más numerosa de América Latina. Además, calificó los atentados de 1992 y 1994 como “actos cobardes y criminales” que marcaron profundamente la historia del país.

Puede interesarte

En paralelo a la ceremonia, se inaugurará el mural Pasteur 9.52, una obra del artista urbano Lucas Lasnier (Parbo), que recrea cómo era el edificio de la AMIA un minuto antes de la explosión. La pieza incorpora además fragmentos originales de las ruinas, reforzando su valor simbólico y memorial.

Ads