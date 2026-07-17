El Gobierno modificó el régimen de envíos postales y estableció nuevas condiciones para las adquisiciones realizadas fuera del país. A través del Decreto 604/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, unificó las reglas aplicadas al Correo Argentino y a los servicios de courier.

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Desde ahora, cada persona podrá recibir hasta cinco paquetes anuales de un valor máximo de US$400 FOB cada uno, sin pagar derechos de importación ni la tasa de estadística. Cuando se supere ese monto o la cantidad permitida, el excedente quedará alcanzado por los tributos correspondientes al régimen general.

Antes de esta modificación, las mercaderías ingresadas por el Correo Argentino contaban con una exención de apenas US$50 por operación y un límite de 12 entregas al año. En cambio, las empresas privadas ya tenían un beneficio de US$400, aunque restringido a cinco ingresos anuales.

La medida también eliminó la alícuota única del 50% que se aplicaba cuando se excedía el monto libre de gravámenes. De esta manera, las cargas sobre el importe excedente deberán calcularse de acuerdo con el esquema tributario general.

Además, las exportaciones comerciales realizadas por vía postal dejarán de tener un límite de valor. El objetivo oficial es facilitar el acceso de productores, emprendedores y pequeñas empresas al mercado internacional mediante un sistema simplificado.

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Los paquetes enviados como ayuda familiar u obsequio personal continuarán exentos de tributos aduaneros cuando no superen un valor acumulado de US$5000 por mes y por remitente. El decreto entró en vigencia este 17 de julio, mientras que ARCA deberá dictar las normas operativas complementarias.

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