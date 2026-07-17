El Gobierno nacional analiza disponer un asueto administrativo o declarar un feriado después de la final del Mundial que la Selección Argentina disputará este domingo frente a España.

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La decisión dependerá principalmente del día y horario de regreso del plantel al país, además de la organización de los eventuales festejos y de las concentraciones de hinchas que puedan producirse.

Por el momento, no existe una resolución oficial. Entre las alternativas se encuentra establecer un asueto para los trabajadores de la Administración Pública Nacional o avanzar con un feriado de alcance general.

El antecedente más cercano ocurrió después del Mundial de Qatar 2022, cuando se declaró feriado nacional para facilitar los festejos por la llegada de la Selección campeona.

La definición se conocería una vez confirmado el cronograma de regreso del equipo argentino.

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