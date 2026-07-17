Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron este viernes en terreno negativo, con caídas de hasta el 2%, mientras que los bonos soberanos en dólares también retrocedieron y el riesgo país subió a 418 puntos básicos, según el índice elaborado por JP Morgan.

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El desempeño adverso de los activos locales respondió al deterioro del clima financiero internacional, atravesado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y un castigo regulatorio al sector de semiconductores, factores que impulsaron un fuerte “sell-off” en la plaza neoyorquina.

Entre los ADR más afectados se destacaron Mercado Libre, con una caída del 2,4%; Corporación América, con un retroceso del 1,7%; y Telecom, que bajó 1,4%. En contraste, el índice S&P Merval logró desacoplarse parcialmente y registró una suba del 0,5% en pesos y del 0,2% en dólares.

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El analista Gustavo Ber explicó que los ADR replican con rapidez la volatilidad global debido a su exposición al apetito por riesgo internacional. Sin embargo, señaló que los bonos y las obligaciones negociables muestran mayor resistencia frente a estos episodios.

En ese sentido, los operadores destacaron el buen debut del bono AO29, que captó el interés de inversores locales por su perfil de corto plazo y el esquema de pagos mensuales, en un contexto donde el mercado mantiene expectativas de mejora en el riesgo crediticio argentino.

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En el frente cambiario, el dólar oficial cerró en $1500 en el Banco Nación, tras subir cinco pesos. En tanto, el dólar MEP alcanzó los $1519,39 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1570,70, con alzas promedio del 0,4% impulsadas por la dolarización de carteras y la cautela del mercado.

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