Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, un pequeño pueblo de Granada, España. Autor de obras fundamentales como "Bodas de sangre", "Yerma" y "La casa de Bernarda Alba", es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX. Sin embargo, una parte fundamental de su historia ocurrió lejos de su tierra natal: en Argentina.

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El 13 de octubre de 1933, Lorca llegó a Buenos Aires a bordo del transatlántico Conte Grande. Su visita tenía como objetivo acompañar el extraordinario éxito que estaba obteniendo "Bodas de sangre", representada por la compañía de la actriz española Lola Membrives. Lo que inicialmente iba a ser una breve estadía terminó extendiéndose durante casi seis meses, hasta marzo de 1934.

Federico García Lorca recitando en el Teatro Avenida de Buenos Aires, 1933. / Foto: Fundación FGL

Durante toda su permanencia se alojó en la habitación 704 del Hotel Castelar, sobre la Avenida de Mayo. Desde allí observaba el ritmo de una ciudad que atravesaba uno de sus momentos de mayor efervescencia cultural. La habitación todavía se conserva como un espacio histórico dedicado a recordar su paso por Buenos Aires.

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El fenómeno teatral que conquistó a la ciudad

Cuando Lorca llegó al país, "Bodas de sangre" ya era un verdadero fenómeno. La obra alcanzó alrededor de 150 funciones y convocó a miles de espectadores, una cifra excepcional para la época.

El poeta no se limitó a disfrutar del éxito desde la platea. Durante su estadía participó activamente en la vida teatral porteña, supervisando y dirigiendo puestas de sus obras. Además de "Bodas de sangre", trabajó en producciones de "Mariana Pineda", "La zapatera prodigiosa" y "Retablillo de don Cristóbal".

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La repercusión fue tan grande que los diarios seguían de cerca cada una de sus actividades. Sus conferencias llenaban salas y sus apariciones públicas despertaban una atención poco habitual para un escritor.

Una intensa vida cultural

Lorca se integró rápidamente a la vida intelectual porteña. Frecuentó cafés, teatros, reuniones literarias y encuentros con artistas. Entre las figuras con las que compartió actividades se encontraban Pablo Neruda, quien entonces era cónsul de Chile en Buenos Aires, Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y otros referentes de la cultura latinoamericana.

Junto a Neruda protagonizó uno de los eventos más recordados de aquella época: el "Discurso al alimón sobre Rubén Darío", una intervención conjunta en homenaje al poeta nicaragüense. También ofreció numerosas conferencias, entre ellas la célebre "Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre".

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Durante esos meses recorrió distintos rincones de Buenos Aires y quedó cautivado por la pasión cultural de los argentinos. En cartas y declaraciones posteriores expresó el afecto que había desarrollado por el país. Una de sus frases más recordadas resume ese sentimiento: "Yo sé que existirá una nostalgia de la Argentina de la cual no me veré libre".

El encuentro con Carlos Gardel

Uno de los episodios más comentados de la visita de Lorca es su posible encuentro con Carlos Gardel. Diversos testimonios e investigaciones sostienen que ambos coincidieron en Buenos Aires durante noviembre de 1933 y que habrían compartido una reunión privada.

Sin embargo, los historiadores aclaran que no existe documentación definitiva que permita reconstruir con precisión aquel encuentro. Por ese motivo, el episodio permanece entre la historia y la leyenda, aunque la mayoría de las investigaciones coincide en que al menos existió un contacto entre las dos figuras.

¿Escribió obras en Argentina?

No escribió aquí las obras que lo harían inmortal, pero sí desarrolló una intensa actividad creativa. Durante su estadía revisó textos, preparó conferencias, corrigió materiales teatrales y avanzó en proyectos literarios que continuaría trabajando tras su regreso a España.

Además, la experiencia argentina le permitió alcanzar una estabilidad económica inédita gracias al éxito de sus obras, algo que hasta entonces no había conseguido en su país.

Una despedida emotiva

Tras casi seis meses en Buenos Aires, Lorca se despidió de la ciudad a fines de marzo de 1934. Dejaba atrás un período que muchos especialistas consideran uno de los más felices y exitosos de su vida.

Dos años más tarde, el 18 de agosto de 1936, fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil Española. Tenía apenas 38 años. Su muerte temprana transformó su figura en un símbolo universal de la literatura y la libertad artística.

A 128 años de su nacimiento, el recuerdo de aquellos meses en Argentina sigue vivo. El poeta encontró aquí un público apasionado, amistades entrañables y un reconocimiento que consolidó su prestigio internacional. Buenos Aires lo recibió como a un artista admirado y Lorca respondió enamorándose de una ciudad que, según confesó, nunca pudo olvidar.