La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de General Pueyrredon informó que entre enero y mayo de 2026 realizó 5.430 castraciones gratuitas de perros y gatos a través de su quirófano móvil, que continúa recorriendo distintos barrios del distrito para acercar el servicio a los vecinos.

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Además, en el mismo período se aplicaron 3.248 vacunas antirrábicas en caninos y felinos, mientras que se efectuaron 174 observaciones antirrábicas correspondientes a procedimientos de seguimiento sanitario ante mordeduras u otras situaciones de riesgo.

Desde el área, dependiente de la Secretaría de Salud municipal, también destacaron el trabajo desarrollado a través del Programa de Terapia Asistida con Animales, que permitió visitar 83 instituciones de la ciudad, entre ellas escuelas y centros de día. En esos espacios se llevaron adelante actividades de acompañamiento terapéutico y charlas sobre tenencia responsable de animales de compañía.

En paralelo, Zoonosis impulsó una capacitación virtual destinada a docentes de nivel inicial y primario, enfocada en el cuidado responsable de mascotas. El curso, gratuito y con certificación, contó con una carga horaria de 25 horas reloj.

Crece el uso del chatbot

Uno de los servicios que continúa ampliando su alcance es el chatbot de Zoonosis y Bienestar Animal. Desde su lanzamiento ya fue utilizado por más de 16.800 vecinos, mientras que durante los primeros cinco meses de este año 3.800 personas recurrieron a la herramienta para realizar consultas y trámites.

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El sistema funciona las 24 horas, todos los días del año, y permite acceder a información sobre castraciones, vacunación antirrábica, adopciones, hogares de tránsito, denuncias por maltrato animal y otros servicios.

El chatbot está disponible a través de la página web municipal www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb y también mediante WhatsApp al 223 528-0718.

Adopciones y control sanitario

Durante el período analizado, el Programa de Adopciones del Centro Municipal de Zoonosis concretó siete adopciones responsables, mientras que el Área de Inspectoría y Maltrato Animal intervino en 797 actuaciones vinculadas a controles, denuncias y procedimientos administrativos.

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Por otra parte, desde el municipio señalaron que no se registraron casos positivos de triquinosis en lo que va del año. Incluso, el único brote investigado arrojó resultado negativo.

Los cronogramas actualizados de castraciones, vacunación antirrábica y demás servicios pueden consultarse en el portal oficial de Zoonosis y Bienestar Animal.