La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad de General Pueyrredon comunicó el cronograma de atención de los quirófanos móviles para la castración y vacunación gratuita de perros y gatos, los cuales recorrerán diversos barrios marplatenses entre el martes 18 y el sábado 22.

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Las intervenciones quirúrgicas se realizarán por orden de llegada y sin turno previo, respetando un límite de 15 turnos por jornada y un solo animal por persona.

Del martes al viernes, los dispositivos se ubicarán en la Sociedad de Fomento Florencio Sánchez (Dellepiane 2431) y en la Sociedad de Fomento 2 de Abril (Soldado Pacholczuk 850), recibiendo a los vecinos antes de las 08:00. Asimismo, en la sede fija de Zoonosis (Canesa y Guanahani), las intervenciones se concretarán de martes a viernes antes de las 10:00. Por último, el sábado 22, la unidad móvil atenderá antes de las 8:00 en el Centro Cultural Batán (Calle 128 entre colectora y 143).

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En cuanto a la vacunación antirrábica, la inmunización gratuita para animales mayores de tres meses (a excepción de hembras gestantes o lactantes) estará disponible de lunes a sábados de 08:00 a 13:00 en las sedes fijas de Hernandarias 10200 y Canesa esquina Guanahani.

Adicionalmente, se llevarán a cabo jornadas territoriales de 9:00 a 12:00: el jueves en la Sociedad de Fomento Virgen de Luján (Guayana Norte 78) y el viernes en la Sociedad de Fomento Hipódromo (Haras Firmamento y 12 de Octubre). Se recuerda asistir con collar, correa y bozal para caninos, y en bolsos o transportadoras para felinos.

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